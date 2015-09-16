В 1 сезоне 5 серии сериала «Она была красоткой» Ха Ри боится признаться лучшей подруге, что влюбилась в Сон Чжуна. Хэ Чжин подслушивает разговор главного редактора о закрытии журнала в случае ухудшения рейтингов и продаж.
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