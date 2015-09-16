В 1 сезоне 2 серии сериала «Она была красоткой» Хэ Чжин разочарована, что лучший друг детства не заметил её подмены. Девушке наконец-то удаётся устроиться на работу в крупную компанию, однако начальником её отдела оказывается Сон Чжун.
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