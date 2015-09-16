В 1 сезоне 7 серии сериала «Она была красоткой» Сон Чжун отправляется с неуклюжей подчинённой в командировку, однако оставляет дома кошелёк. Теперь ребятам необходимо отработать съеденное, а Хэ Чжин подумывает признаться другу детства во лжи.