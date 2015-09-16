В 1 сезоне 12 серии сериала «Она была красоткой» Сон Чжуну удаётся убедить популярного писателя не увольняться из издания после раскрытия его личности. Син Хёк снова возвращается на работу, однако его чувства к Хэ Чжин остаются неизменными.
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