В 1 сезоне 12 серии сериала «Она была красоткой» Сон Чжуну удаётся убедить популярного писателя не увольняться из издания после раскрытия его личности. Син Хёк снова возвращается на работу, однако его чувства к Хэ Чжин остаются неизменными.