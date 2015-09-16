В 1 сезоне 8 серии сериала «Она была красоткой» Син Хёк советует Ха Ри перестать притворяться своей лучшей подругой. Сон Чжун пытается разобраться в противоречивых чувствах к подчинённой, а Хэ Чжин допускает непростительную ошибку на работе.
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