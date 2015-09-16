В 1 сезоне 6 серии сериала «Она была красоткой» Хэ Чжин беспокоится о здоровье друга детства и понимает, что испытывает к нему прежние чувства. Во время очередного свидания Сон Чжун начинает замечать, что Ха Ри очень сильно изменилась.