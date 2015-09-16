В 1 сезоне 4 серии сериала «Она была красоткой» Хэ Чжин вынуждена отправиться в командировку, чтобы заключить контракт с крупным и известным изданием. Ха Ри снова встречается с Сон Чжуном и понимает, что влюбляется в него под видом лучшей подруги.
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