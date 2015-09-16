В 1 сезоне 16 серии сериала «Она была красоткой» Хэ Чжин начинает работу над детской книгой и созванивается с Сон Чжуном каждый день после его возвращения в США. Однако однажды молодой человек перестаёт брать трубку и отвечать на сообщения.