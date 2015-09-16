В 1 сезоне 3 серии сериала «Она была красоткой» Ха Ри случайно встречает Сон Чжуна на работе и снова притворяется своей лучшей подругой. После многочисленных резких замечаний начальника Хэ Чжин решает основательно разобраться в мире моды.