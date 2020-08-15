Во 2 сезоне 10 серии сериала «Незнакомец» Ши Мок берётся за необычное дело, которое должно быть связано с внезапной гибелью бывшего прокурора. В ходе проверки расследования он обнаруживает, что ни один факт в нём не сходится.
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