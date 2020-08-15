Во 2 сезоне 4 серии сериала «Незнакомец» Гон выступает с убедительным докладом в пользу полицейских на первом обсуждении следственного процесса с сотрудниками прокуратуры. Ли Ён Чжэ ввязывается в борьбу родственников за управление семейным бизнесом.
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