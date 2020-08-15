Во 2 сезоне 1 серии сериала «Незнакомец» прокурор Ши Мок расследует несчастный случай: двое студентов утонули в туманную ночь. Инспектор Ё Чжин организует слежку за человеком, который, по некоторым сведениям, должен был быть на месте происшествия.
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