Во 2 сезоне 8 серии сериала «Незнакомец» инспектор Ё Чжин возглавляет поиски прокурора Дон Чжэ и связывает это дело с загадочным самоубийством полицейского. Ши Мок отправляется на встречу в компанию Ён Чжэ.