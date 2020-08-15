Во 2 сезоне 13 серии сериала «Незнакомец» Вон Чхолю приходится принять непростое решение на допросе по делу погибшего адвоката. Начинающий прокурор сообщает Ши Моку сведения, которые приводят к неожиданному повороту расследования.