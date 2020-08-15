Во 2 сезоне 5 серии сериала «Незнакомец» инспектор отправляется в тюрьму, чтобы допросить заключённого, и сталкивается с Ши Моком и Дон Чжэ. Чхве Бит поручает Ён Чжин передать засекреченные документы одному из членов генеральной ассамблеи.
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