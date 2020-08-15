Во 2 сезоне 3 серии сериала «Незнакомец» в ходе расследования самоубийства полицейского Ши Мок и Дон Чжэ обнаруживают зацепки, ведущие совсем к другому загадочному делу. Инспектор Ё Чжин предлагает Гону работать на полицию.