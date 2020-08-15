Во 2 сезоне 7 серии сериала «Незнакомец» прокурор Ши Мок устанавливает личность пропавшего и начинает прослушивать телефонные записи, чтобы собрать весомые доказательства. Инспектор Ё Чжин проводит независимое расследование.
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