Во 2 сезоне 11 серии сериала «Незнакомец» объявляется свидетель похищения прокурора Дон Чжэ, который вызывается опознать преступника. Однако его заявление может привести к огромным неприятностям Национального агентства полиции.
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