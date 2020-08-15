Во 2 сезоне 2 серии сериала «Незнакомец» сотрудники полиции и прокуратуры готовятся к дебатам, посвященным следственному процессу. У Тхэ Ха неожиданно получает интересные секретные сведения по наводке Дон Чжэ.
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