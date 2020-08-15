Во 2 сезоне 14 серии сериала «Незнакомец» происходит арест главного подозреваемого. Местонахождение прокурора Дон Чжэ всё ещё не известно, а Ши Мок и Ён Чжин в ходе жёсткого допроса надеются заполучить чистосердечное признание от преступника.