Во 2 сезоне 14 серии сериала «Незнакомец» происходит арест главного подозреваемого. Местонахождение прокурора Дон Чжэ всё ещё не известно, а Ши Мок и Ён Чжин в ходе жёсткого допроса надеются заполучить чистосердечное признание от преступника.
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