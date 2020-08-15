Во 2 сезоне 12 серии сериала «Незнакомец» после отстранения от расследования прокурор Ши Мок и инспектор Ё Чжин возвращаются к работе совета генерального штаба. У Тхэ Ха и Чхве Бит вместе отправляются на встречу противоречивого характера.
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