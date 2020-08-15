Во 2 сезоне 15 серии сериала «Незнакомец» прокурор Ши Мок и инспектор Ён Чжин восстанавливают цепочку событий, произошедших в ночь убийства адвоката. Расследование приводит героев к таинственной женщине, которая может быть связана с преступлением.