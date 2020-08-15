Во 2 сезоне 15 серии сериала «Незнакомец» прокурор Ши Мок и инспектор Ён Чжин восстанавливают цепочку событий, произошедших в ночь убийства адвоката. Расследование приводит героев к таинственной женщине, которая может быть связана с преступлением.
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Авторизация по e-mail