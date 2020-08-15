Во 2 сезоне 6 серии сериала «Незнакомец» прокурору Ши Моку поручено выяснить через Ё Чжин о засекреченных документах Чхве Бит. Ли Ён Чжэ отправляется на важную встречу перед заседанием акционеров, на котором решится вопрос о её должности в компании.