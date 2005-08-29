В 1 сезоне 9 серии сериала «Побег» Абруцци понижают в должности и это ставит под угрозу весь побег, разработанный Майклом. Чтобы начать последнюю часть плана, заключенным нужно вырыть яму, и они приступают к делу.
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