В 1 сезоне 8 серии сериала «Побег» план Майкла уперся в то, что старый сарай, на который он рассчитывал, превратили в комнату отдыха охранников. Вероника и Ник получают предупреждение прекратить расследование.
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