В 1 сезоне 4 серии сериала «Побег» Сукре меняет свое мнение и решает стать частью команды, планирующей побег, когда неожиданный посетитель рассказывает ему об интрижках и авантюрах Марикруз. Ночные кошмары Линкольна учащаются.
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