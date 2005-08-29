В 1 сезоне 2 серии сериала «Побег» Майкл находит сообщников среди заключенных для воплощения сложного плана побега. Команда приступает к подготовке. Тем временем Вероника разворачивает собственное расследование.
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