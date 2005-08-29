В 1 сезоне 7 серии сериала «Побег» масштаб бунта нарастает. Майклу предстоит принять сложное решение, касающееся жизни доктора Сары. Абруцци и Сукре объединяются в команду. У Линкольна появляется опасный враг.
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