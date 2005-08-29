В 1 сезоне 19 серии сериала «Побег» таинственный человек раскрывает свою личность Линкольну. Майкл приходит к мысли, что нужно выводить их отношения с Сарой на новый уровень, так как обнаруживает, что у нее в руках ключ к побегу.