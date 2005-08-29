В 1 сезоне 16 серии сериала «Побег» мы переносимся на три года назад и узнаем, как Линкольн, Ти-Бэг, доктор Сара, Си-Ноут и Сукре оказываются в тюрьме и что натолкнуло Майкла на идею организовать побег своего брата.
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