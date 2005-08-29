В 1 сезоне 21 серии сериала «Побег» заключенные переходят к воплощению плана побега. Им предстоит принять ряд непростых решений: кто сбежит вместе с братьями, кто останется позади и кто уедет из тюрьмы в мешке для трупов.
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