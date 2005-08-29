В 1 сезоне 12 серии сериала «Побег» приближается день планируемого побега. Эл Джей посещает похороны матери, на которые также приходит ее убийца. Сомнительный источник Вероники проливает свет на ночь убийства Терренса Стедмана.
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