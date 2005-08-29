В 1 сезоне 13 серии сериала «Побег» казнь планируется уже на следующий день, что вынуждает Веронику перестать скрываться. Она делает попытку связаться с Линкольном. Келлерман жертвует собой ради сохранения заговора в силе.
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