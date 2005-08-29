В 1 сезоне 17 серии сериала «Побег» Варден Поуп помещает Майкла в изолятор за отказ называть имена. Майкл тем временем пытается вспомнить пропавшие куски схемы тюрьмы, которую он с таким трудом собирал.
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