В 1 сезоне 15 серии сериала «Побег» Вероника воскрешает мертвых, чтобы доказать невиновность Линкольна. Майкл берет на себя ответственность за новый план побега. Таинственный человек проливает свет на заговор.
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