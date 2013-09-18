В 4 сезоне 9 серии сериала «Великолепный век» обитатели дворца провожают Барбароссу в последний путь. Джихангир и Баязид налаживают отношения с Мустафой, однако это не нравится Селиму. Михримах хочет объединить всех братьев за одним столом.
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