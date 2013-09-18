В 4 сезоне 8 серии сериала «Великолепный век» Сулейман становится отцом девочки. Барбаросса получает отказ в отставке. Хюррем пытается спасти Баязида от лишних проблем из-за Селима, но он решает провести ночь в компании новой наложницы.
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