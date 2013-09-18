В 4 сезоне 15 серии сериала «Великолепный век» Султан старается, чтобы придворные и семья ничего не узнали о состоянии его здоровья. Джихангир предлагает себя в качестве компаньона отцу, но Хюррем пытается его отговорить. В ход идет новая наложница.