В 4 сезоне 15 серии сериала «Великолепный век» Султан старается, чтобы придворные и семья ничего не узнали о состоянии его здоровья. Джихангир предлагает себя в качестве компаньона отцу, но Хюррем пытается его отговорить. В ход идет новая наложница.
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