В 4 сезоне 16 серии сериала «Великолепный век» совершается очередное покушение на владыку, но его спасает Мустафа. Ко двору прибывает польская принцесса, которая просит аудиенции с Хюррем. Последующие трагедии позволят Хюррем узнать тайну Султана.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail