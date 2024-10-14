Меню
Великолепный век
Вся информация о сериале
Вместе с женой и детьми: Озчивит озвучил дату возвращения в Россию
Турецкому актеру так понравилось гостить в необъятной, что он готов возвращаться сюда по нескольку раз в году. Теперь он приобщит к российской культуре и всех членов своей семьи.
Написать
14 октября 2024 13:53
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов
Не знаешь, что подарить? Позаимствуй идею у любимого персонажа!
Написать
19 декабря 2022 12:00
Вызывают восхищение: 8 стильных турецких актеров, с которых мужчинам стоит брать пример
Керем Бюрсин, Бурак Озчивит, Халит Эргенч и другие восточные красавцы.
Написать
21 июня 2022 17:00
Дверь в восточную сказку: 12 реальных мест из турецких сериалов, которые вы можете легко посетить
В Турции есть не только популярные курорты, но и портал в «Великолепный век».
Написать
19 июня 2022 13:37
8 сильных героинь турецких сериалов и их философия жизни
Ищете вдохновения и моральной поддержки? Эти сильные женщины помогут вам поверить в себя!
Написать
13 апреля 2022 19:04
На IMDb новый турецкий сериал «Алп-Арслан» превзошел «Великолепный век»
Алп-Арслан потеснил Сулеймана Великолепного.
Написать
24 декабря 2021 16:22
