В 4 сезоне 33 серии сериала «Великолепный век» Сулейман серьезно намерен отыскать нападавшего на Хуриджихан. В первую очередь слуги пытаются понять, кому принадлежит потерянная сережка. Нурбану в спешке ищет драгоценность у Селима, но не находит.
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