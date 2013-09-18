В 4 сезоне 12 серии сериала «Великолепный век» Джихангир хочет помочь брату Мустафе, но его плану не суждено сбыться. Сам Мустафа вместе с войском уже подходит к столице. Селим изменяет своей наложнице, а Хуриджихан и Баязид сближаются.
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