В 4 сезоне 13 серии сериала «Великолепный век» главная героиня оправдывается перед супругом. Мустафа делает открытие. Супруга Сулеймана требует, чтобы Хуриджихан уехала в Скопье. В это же время Султан собирает войско и надеется отправиться в Иран.
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