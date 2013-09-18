В 4 сезоне 14 серии сериала «Великолепный век», узнав о тайной женитьбе Мустафы, Сулейман делает серьезное заявление. Хюррем уговаривает дочь подождать с разводом. Махидреван ссорит сына с братом Баязидом, уверенная, что это он его предал.
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