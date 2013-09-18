В 4 сезоне 18 серии сериала «Великолепный век» Селим не может разобраться с янычарами. Он обвиняет во всем Мустафу. Тем временем Сулейман постепенно возвращается в сознание. Рустем убежден, что османский народ уже выбрал своего нового правителя.