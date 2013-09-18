В 4 сезоне 17 серии сериала «Великолепный век» Сулейман, рискуя здоровьем, вновь отправляется в поход. Рустем уверен, что место правителя должен занять Баязид. Хюррем делится с детьми плохими известиями. Султан хочет увидеть Мустафу.
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