В 4 сезоне 22 серии сериала «Великолепный век» неизвестная напасть накрыла Джихангира — он медленно угасает. Селим требует, чтобы Султан рассказал о положении брата матери, но Сулейман не хочет ее беспокоить. Во дворце назревает массовый бунт.
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