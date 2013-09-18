В 4 сезоне 1 серии сериала «Великолепный век» главная героиня не очень рада своему возвращению во дворец — ее любимый сын Мехмет погиб, а двое других уже слишком взрослые, чтобы их воспитывать. Сулейман, напротив, очень рад появлению жены.
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