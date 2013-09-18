В 4 сезоне 20 серии сериала «Великолепный век» Мустафа и Селим отправляются в военный лагерь по приказу отца. Махидреван пытается отговорить сына уезжать, но тот непреклонен. Баязид удивлен тем, что он в итоге остается за главного во дворце.
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail