Во 2 сезоне 4 серии сериала «Любовницы» Карен узнает, что ее пациентка Анна занимается проституцией. Эйприл и Саванна устраивают двойное свидание с Домиником и Дэниелом, на котором Карен чувствует себя пятой лишней и просто очень одиноким человеком.
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