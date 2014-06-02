Во 2 сезоне 4 серии сериала «Любовницы» Карен узнает, что ее пациентка Анна занимается проституцией. Эйприл и Саванна устраивают двойное свидание с Домиником и Дэниелом, на котором Карен чувствует себя пятой лишней и просто очень одиноким человеком.